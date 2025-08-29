W takich znaleziskach widać jak pokaźna ilość smutnych ludzi i przegrywów siedzi na wykopie. Pierwsze co im siedzi w głowie po zobaczeniu takiego tytułu, to udowodnić jakoś, że jednak u nas fajnie nie jest.



Ja to się aż czasami zastanawiam ile prawdy jest w tych wszystkich historiach na mirko jakie wy to mieliście ciężkie dzieciństwa i złe rodziny. Może to wy jesteście chodzącym pesymizmem i to wy powodujecie te problemy xD Nie Pokaż całość