Polski dworzec ogłoszony jednym z najlepszych w Europie
Dworzec kolejowy Wrocław Główny został uznany za jeden z najlepszych w Europie według najnowszego rankingu European Railway Station Index 2025.Bobito
Ja to się aż czasami zastanawiam ile prawdy jest w tych wszystkich historiach na mirko jakie wy to mieliście ciężkie dzieciństwa i złe rodziny. Może to wy jesteście chodzącym pesymizmem i to wy powodujecie te problemy xD Nie
A to w reszcie Polski nie ma ładnych historycznych miast typu Kraków? Zresztą taki rynek we Wrocławiu to i tak jest w większości efekt powojennej odbudowy która przywróciła barokowy wygląd wielu kamienic, bo Niemcy je albo przebudowywali albo zastępowali nowszymi budynkami.