Boom sprzedażowy na rynku nieruchomości to już historia!
Mieszkania miesiącami czekają na klienta, a ich cena zaczyna spadać. Tomasz Błeszyński ekspert zajmujący się nieruchomościami od ponad 30 lat uważa, że rynek wyczyści się z deweloperskich patologii, co pozwoli unormować ceny.FXMAG
Był kiedyś w USA boom na pokera - byle amator po kilku kursach liczenia kart mógł zarobić na życie, aż na rynek hazardowy skończyły napływać leszcze do skubania. Wtedy to cwaniacy stali się leszczami - kto mądrzejszy to zauważył i odszedł a reszta dołączyła do swoich oskubanych ofiar.
Ten sam schemat - co mądrzejszy flipper,
@mlaskacz999: a kto będzie dawał te dopłaty, moja babcia ?
To powiem wam tyle ze w tych czasach nic się k---a nie sprzedaje, nie tylko mieszkania. Wszystko stoi. Jedynie co to g---o żarcie w Biedronce się sprzedaje.