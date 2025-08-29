"Slab" ukarany za przekroczenie linii tłumu na RIAT 2025.
Tak szalał pilot polskiego F-16 miesiac temu w UK.werezzz
- #
- #
- #
- #
- #
- 146
- Odpowiedz
Tak szalał pilot polskiego F-16 miesiac temu w UK.werezzz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (146)
najlepsze
Gdyby dostał prztyczka w nos za UK pewnie by żył. Gdyby przestrzegano procedur, gdyby ktoś przypominał - wysoka temperatura nie ma manewrów na niskiej wysokości pewnie by żył.
https://www.youtube.com/watch?v=RImN0iv8QNg
W
"nie bądź sztywny"
"nie bądź służbista"
"zajmij się lepiej sobą"
A potem jak zdarzy się wypadek szok i niedowierzanie. I tak się dzieje na każdym szczeblu państwa, począwszy od katastrofy z prezydentem a kończąc na helikopterze latającym obok linii elektrycznych czy odpalenie granatnika w komendzie policji.
naruszamy procedury a potem szok i niedowierzanie. Szkoda :(
na marginesie który to moment na filmie?
Wdowa i dzieci dostana rente
Zaraz sobie innego przygarnie
ale uj tzra zrutki
https://www.siepomaga.pl/synkowie-slaba
https://zrzutka.pl/slab
nagranie z zeszłego miesiąca
https://streamable.com/kdgrdy
Pół biedy jakby to robił nad wodą i ryzykował wyłącznie swoim życiem i samolotem.
Ale tu jakby spadł na ten tłum to nawet odłamki jego czaszki by kogoś zabiły.