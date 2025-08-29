Jeden klik i VAT z Polski zmienia się na 0 proc.
Na przykładzie Car Vertical jak zagraniczne firmy omijają polskie podatki. Niszczenia polskich firm ciąg dalszy, bo one nie mogą tak unikać podatków...GeraltRedhammer
Ten mark to gn*j który dorabia się tez na krzywdzie zwierząt o czym pisałem na mirko z
W wielu innych serwisach zagranicznych wpisując NIP europejski jakiejkolwiek polskiej
@teddybear69: VAT odprowadzają sprzedawcy, to w ich gestii leży rozliczenie się z urzędem. To oni będą musieli później udowodnić, że go zapłacili, nie ja jako klient.
"Zagraniczne firmy mogą nie płacić vatu a my musimy i to jest złe."
Sytuacja jest zła nie dlatego że janusz musi płacić a dlatego, że obcy kapitał nie płaci. Zrobili sobie folwark z tanią siłą roboczą.