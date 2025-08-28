Marek Migalski on X: "Nieudacznik zginął na show, nie w walce. Jest przestępcą,
Migalski określa pilota, który zginął w czasie pokazów mianem "przestępcy". Dla mnie gruba afera i powinno się to skończyć w prokuraturze.ordynarny_cham
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 112
- Odpowiedz
Komentarze (112)
najlepsze
Ale najlepiej nasrać na polski mundur i od razu
Wykopek wie, że nie robi tego pod nazwiskiem i nie ryzykuje całego swojego życia zawodowego czy jakiegoś autorytetu, tak jak te "aurotytety" z twittera
Tym bardziej że nawet jeszcze komisja do wypadków lotniczych nie zaczeła pracy i nie wiadomo co było przyczyną.
@mac__: on obecnie chyba nie należy do żadnej partii, więc odpalił się co najwyżej sam. Zresztą nie chce mi się wierzyć, że można takiego twita na trzeźwo napisać.
nope.
https://edition.cnn.com/2024/01/31/asia/south-korea-us-f-16-fighter-jet-crash-intl-hnk-ml#:~:text=In%20May%202023%2C%20an%20F,case%20was%20referred%20to%20investigation.
Ja tam wolę, by piloci nie spadali. A jak już mają spadać, to na ciężkich treningach, podczas wykorzystywania 100% możliwości maszyny, w czasie pokoju. Tak by podczas wojny nie byli niczym zaskoczeni.
Amerykanie cały czas srają filmami o tym jak ich wojsko walczy z obcymi, jak wszędzie wygrywają itd. a u nas nie wolno głupiego pokazu lotniczego zrobić? Wypadki zdarzają się wszędzie, takie jest życie, nikt nie jest idealny i błąd zawsze może się zdarzyć.
@FireDash: mam nadzieję, że odróżniasz fikcję od rzeczywistości?
@FireDash:
imo piloci myśliwców to elita elit i wchodząc w ten fach są świadomi ryzyka ale i tak zaryzykują żeby spełniać swoje marzenia
A tutaj był pilot, który zgodnie z przepisami ćwiczył przed pokazem, w wyznaczonej mu przez kontrolę lotu strefie. Dalej nie widzisz różnicy?