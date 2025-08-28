Dlaczego deweloperom nie w smak jawność cen mieszkań?

1) Bo wtedy jest jawność i możliwość porównania - ludzie nie kupią w lokacji X jeśli obok w Y jest 2000 zł na metrze taniej. A wtedy trzeba - o, zgrozo! - konkurować ceną! Mniej wyciskać z frajerów! Toż to niepojęte!2) Bo cena "pisz na priv" daje większe możliwości manipulowania ludźmi. Niedawno zrobiono eksperyment: przez dwa miesiące wysłano 10 różnych ludzi do biura