Dlaczego deweloperom nie w smak jawność cen mieszkań?
Przeprowadzono śledztwo konsumenckie: w cenniku dewelopera 15 500/m2, ostatecznie deweloper zaproponował cenę 9 900/m2.wredny_bombelek
52
@MakiawelicznyAltruista: To nie wina ludzi a zbyt tanich kredytów... Dawali to ludzie brali i przepłacali. Tak to wygląda. Jakby musieli zarobić to by o każdą dyszkę się na metrze targowali....
1) Bo wtedy jest jawność i możliwość porównania - ludzie nie kupią w lokacji X jeśli obok w Y jest 2000 zł na metrze taniej. A wtedy trzeba - o, zgrozo! - konkurować ceną! Mniej wyciskać z frajerów! Toż to niepojęte!
2) Bo cena "pisz na priv" daje większe możliwości manipulowania ludźmi. Niedawno zrobiono eksperyment: przez dwa miesiące wysłano 10 różnych ludzi do biura
Cena mieszkania zależy od twojego nastawienia
PS. Pozdro mordki na tych waszych zimnych i ciemnych bagnach. xD
Powiedzcie mi proszę czy umiejętność "targowania" to obecnie jakąś supermoc? ktoś napisze ile ostatecznie zaproponował klient?