Szkoda że brak szczegółów które konkretnie parametry wykluczają polskie firmy.

Wolskiemu wiedzy trudno odmówić ale jest fanatycznym zwolennikiem polskiego przemysłu. Pamiętam jak okazało się że Rosomak z ZSSW-30 stracił zdolność pływania i Wolski od razu zaczął udowadniać że te pływanie to w sumie niepotrzebne i już nikt tego nie wykorzystuje. Tyle że jak potem wyskoczył zakup Borsuka ( który na tle konkurencji ma słabe statystyki ale unikalną zdolność pływania ) to nagle