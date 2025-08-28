Temat nagłaśniałem już jakiś czas temu: https://wykop.pl/link/7697069/mieszkania-i-domy-beda-jeszcze-drozsze-prosba-o-naglosnienie-tematu Dzięki inicjatywie wybranych samorządów udało się przygotować projekt zmiany tej ustawy i obecnie zbierane są podpisane pod tym projektem. Więcej informacji: https://rozwojpolski.pl/ Prośba o nagłośnienie tematu i zachęcenie samorządów do wzięcia udziału w tej akcji. Sam też przekonuję mocno gminę w której mieszkam, żeby zaczęli zbierać podpisy.

Przejrzałem kilka opublikowanych planów ogólnych w Google i większość gmin które nie są miastami, ma problem z wyżej wymienionym wskaźnikiem (max 130%) i nie jest w stanie wyznaczyć nowych terenów budowlanych.



Zastanawia mnie skąd się wzięły te wskaźniki, bo mamy tutaj problem z uśrednieniami i założeniami, typu, że wszystkie tereny są dostępne dla mieszkańców chcących wbudować dom. A przykładowo na wsi nie jest niczym dziwnym, że ktoś ma jeden dom na działce 3000m2, a oczywiście do średniej jest liczony jakby tam jeszcze można było dobudować dwa domy i osiedlić kilka osób.



Dla chętnych chcących przejrzeć już opublikowane plany: https://www.google.com/search?q=site%3Abip.*.pl+filetype%3Apdf+uzadanienie+planu+ogolnego