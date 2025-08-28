Jarosław Wolski: Straż Graniczna ustawia przetarg pod system izraelski
Jak myślicie, czy pan Kierwiński i MSWiA się do tego ustosunkuje?manjan
@kanis-sapiens: zapewne, bo wiedzą, że część społeczeństwa by ich zgasiła gdyby działali oficjalnie.
Nie ma tonjak sponsorować terrorystę, który w razie W wyłączy systemy.
Jesteś zbyt młody, czy masz zbyt krótką pamięć?
On kolegował się z naszymi najwyższymi elitami politycznymi, Mirku.
Ale trzeba go kupować od typów z państwa odpowiedzialnego za ludobójstwo?
Serio nasz rząd nie ma za grosz rigczu i poczucia odpowiedzialności za państwo polskie i jego przemysł?
https://defence24.pl/przemysl/rzad-przyjal-projekt-o-dofinansowaniu-produkcji-amunicji
Ja tu widzę po prostu brak woli politycznej i kupowanie z półki konkretnego systemu w ustawionym przetargu.
Pytanie na jakim szczeblu została podjęta ta decyzja i czy były "zachęty pozamerytoryczne".
Nie dyskutując co niektórzy sądzą na temat podejścia pewnych członków rządu do państwa położonego tam gdzie chce.
@konradpra: Rozumiem, ze to pytanie retoryczne? Szczególnie jeśli chodzi o ten rząd.
@Widur: Jak się nie pakuje w niego kasy tak jak wyżej wymienione kraje, to faktycznie jest i będzie cienki. Jak się zaczyna sypać kasą, to nagle wszystko jest możliwe.
A co, jest jakiś system turbanistyczny? Wysyłanie męczenników w autach wyładowanych trotylem?