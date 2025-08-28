Czy naprawdę jest tak skomplikowane by polskie firmy prywatne we współpracy z przemysłem zbrojeniowym nie mogły zaprojektować i wytworzyć nasz sprzęt jakby rząd wyłożył fundusze na to?

Ale trzeba go kupować od typów z państwa odpowiedzialnego za ludobójstwo?



Serio nasz rząd nie ma za grosz rigczu i poczucia odpowiedzialności za państwo polskie i jego przemysł?