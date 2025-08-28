W Polsce jest więcej psów niż dzieci. To symptom głębszych zmian społecznych
W 2023 r. w Polsce żyło 8,5 mln psów i 7,2 mln dzieci o 1,3 mln mniej. To efekt równoczesnego wzrostu liczby zwierzątlukaszlukaszkk
A jaki był dostęp do antykoncepcji i edukacji (zwłaszcza wyższej) w Polsce w latach 50 XX
@nagi720317: Podobno to dzisiaj według Ciebie są czasy niepewne i stąd tak niska demografia. Ja pisałem ze g. prawda że lenistwo i beztroskie życie jest przyczyną.
Nie pamiętasz jaką głupotę
Wszystko co pisałem wyżej się potwierdza - lenistwo i wygodnickie życie, nie koszty, bo dzieci wiele nie kosztują, za to zabierają czas i są pracą na jeszcze 1/2 etatu.
,,Najpierw wybrałam psiecko, Figę, potem znalazłam dla niej ojca – mówi Paulina, influencerka modowa. Jej suczka shih tzu obchodzi urodziny, adopciny, Dzień Taty. Razem z partnerem Pauliny Michałem tworzą rodzinę międzygatunkową."
¯\(ツ)/¯
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,29521741,dwa-plus-psiecko-nie-maja-ludzkich-dzieci-za-to-maja-z-mezem.html
Psiarzom już całkiem odjechało.
@kakodyl: przyganiał kocioł garnkowi bo tobie jeszcze bardziej
ha tfuuuuu
@januszjanusz666: ok