BYD już nie musi płacić karnych ceł. Koncern był sprytniejszy od władz EU
BYD postanowił zagrać UE na nosie. Znalazł prosty sposób na obejście dodatkowych ceł importowych na samochody elektryczne. Chińczycy jednym krokiem obniżyli cło o 17,4 proc.konradpra
Komentarze (54)
Jeep jak sie
Ale jak Niemieckie koncerny montują auta w Chinach, to się nazywa optymalizacją kosztów produkcji (wynagrodzenia, koszty pracodawcy, koszty surowców, koszty energii, podatki, cała na komponenty) XD
BTW - wiecie, że kiedyś w Polsce była fabryka Mercedesów?
Z Niemiec przychodziło osobno nadwozie i silnik, tu to składano i powstawał "produkt krajowy" który był niżej opodatkowany.
@lubiecie: nie znam się, ale oglądałem ostatnio na YT test jakiegoś nowego GEE i generalnie dobrze to to na pewno nie było
sprawdź ich sposób ( ͡° ͜ʖ ͡°)