Podobno niektórzy zapomnieli wziąć 3 dawkę, już nie mówiąc o 4, 5 i 6-stek.

Cicho siedzą teraz w pracy, nic nie mówią, jakby nie zaszczepieni, a jak było pandemonium to krzyczeli i wyzywali innych…

Na szczęście ludzie w pracy pamiętają kto pierwszy leciał się zaszczepić i na całe życie zapamiętamy tych fałszywych ludzi.