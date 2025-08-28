W przyszłym roku planowana jest ogromna 300 mld zł dziura budżetowa.
Deficyt w budżecie państwa na 2026 r. może wynieść 290-300 mld zł. Rząd na stole położył już kilka rozwiązań walczących z deficytem, w tym zmiany opodatkowania banków. W sumie wszystkie zaprezentowane zmiany miałyby dać 10 mld zł, co stanowi mniej jak 5% planowanej dziury budżetowej.Czolgowy_tank
Rząd 2 lata z rzędu dopie.dala po 300 mld PLN DŁUGU, (to jest jakieś 35 tysięcy PLN na KAŻDEGO pracującego Polaka), dorzuca do spłaty kwotę,
Na forum Demotywatorów mało mnie nie zjedli kiedy poddałem w wątpliwość tę kwestię.
Te podwyżki się przecież im należały
Ciężko i sprawiedliwie na to pracowaliście, skąd więc zdziwienie że koryto wyschło?
