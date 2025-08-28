Wszyscy, wszędzie mają gdzieś prawdziwość opisywanego materiału. Istotne jest, aby materiał ten się sprzedawał i przyciągał czytelników. Jak się wyda, że jest sfabrykowany to przecież wystarczy go usunąć i powiedzieć, że zostaliśmy WSZYSCY oszukani. Ale hajs za odwiedziny zostaje w portfelu. Dzisiejsze gazety wyściełają jutrzejsze śmietniki ¯\(ツ)/¯