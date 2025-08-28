Przez opieszałość właściciela i jego niewłaściwie postawiony płot zginął łoś
Płot postawiony w 2021. Nadzór budowlany stwierdza, że ogrodzenie jest nieprawidłowe a wpływowy właściciel twierdzi, że nic mu nie zrobicie. Prośba o nagłośnienie i zmotywowanie właściciela do poprawy nieprawidłowo postawionego ogrodzenia, na którym zginął kolejny łoś.ortin825
- 46
Komentarze (46)
1. W 4 lata zdechły na tym płocie 3 łosie (xD)
2. Płot teoretycznie zbudowany zgodnie ze sztuką i ze wszystkimi pozwoleniami
3. Chłop mówi, że postara się dospawać tam metalową belkę, ale trzeba dać mu czas bo to ogromne koszty
4. Chłop twierdzi, że wcześniej nie było problemu bo łosie po prostu to obchodziły a teraz działki obok zagradzają więcej terenu.
Jeżeli właściciel jest chętny na oszpecenie i przerobienie płotu
Ale masz rację, jakby chwile nad tym pomyśleć.
*4 łosie
A ogrodzenia ma 155-170cm wysokości
No i kurcze, w artykule to jest przedstawione, jakby facet specjalnie zrobił z tego płotu pułapkę na łosie, z dospawanymi kolcami, czy czymś takim....
A tymczasem na zdjęciu widać po prostu normalne ogrodzenie, takie samo, jakie otacza pewnie 50% posesji w
@ortin825 W którym miejscu artykuł tak mówi?
Więcej niż 1,8 m na pewno nie ma, no i jest ostro zakończone bo łosie się nadziewają. Powinno
@malin90: nie nikt, grupa buców, którzy uważają się za lepszych. To samo widzimy na drogach - 95% kierowców potrafi jechać z prędkością 120km/h eskami, ale zawsze znajdzie się kilku pajacy, którzy będą poganiać innych. Samozwańcza kasta buraków.
A ty szary prolu z---------j bo cię zamkniemy.
ogólnie polecam poznać nowe regulacje, jeszcze bardziej restrykcyjne...
https://wykop.pl/link/7766325/nowe-zakazy-w-prawie-budowlanym-od-2026-roku-te-ogrodzenia-beda-nielegalne
Nowe zakazy w prawie budowlanym od 2026 roku. Te ogrodzenia będą nielegalne.