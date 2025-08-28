Jak ja nie lubię takiej mentalności. Nikt k---a w tym kraju nie umie przyjąć krytyki, przyznać się do błędu. Nie, lepiej powołać się na koneksje i udawać że wszystko jest ok. Tak trudno przyznać sam przed sobą "cholera, nie pomyślałem o tym, warto to zrobić bo rzeczywiście mam przed sobą naoczny dowód na to, że nie mam racji"