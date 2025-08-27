Wstrzymał oddech na pół godziny. To nowy rekord świata
Chorwacki nurek Vitomir Maričić spędził 29 minut i 3 sekundy zanurzony w wodzie na jednym oddechu. To nowy rekord świata. Poprzedni został poprawiony o prawie pięć minut.o__0
Komentarze (23)
najlepsze
Czy tylko mnie razi takie podejście? To tak jakby polecieć na Księżyc i chwalić się pobiciem rekordu w skoku w dal.
Gratuluję!
- bez ruchu
- bez zmian temperatury
- przed startem sztuczne dotlenianie organizmu
- bez ciśnienia wody