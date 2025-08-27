Ostatni świadkowie Treblinki: bezwzględność ukraińskich wachmanów (1979 rok)
Nagranie przedstawia rozmowę Claude'a Lanzmanna z mieszkańcem Treblinki - człowiekiem, który z bliska widział codzienność obozu zagłady. Świadek opowiada o bezwzględności i okrucieństwie ukraińskich wachmanów, o ich przemocy wobec ludności żydowskiej, masowo przywożonej na śmierć.straszny_cham
Na tym kanale jest duzo relacji o tym co robili i że nikt nie musiał ich zmuszać do tej służby. Mogli wychodzić z obozu, nikt ich nie pilnował itp.
O rozkazie 485, o Katyniu, o tym co ruskie wyprawiali w Polsce po przejęciu jej od Niemców - jakoś dziwna cisza.
1. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna spowodowana przez agresję ruskich. Możesz zakłamywać historie ale ruscy są dużo gorsi od ukraincow. "Bratnia pomoc" w 1939 roku, NKWD, Katyń, PRL, strzelanie do górników i cala komuna. Zapomniałeś?
To jest wybór pomiędzy ruskimi a ukraincami
A jak tam rodzina? Dwójka dzieci? Trójka?
Pytam bo demografia nam pada. Wiec jesli nie chcesz ukraincow i nie masz trójki dzieci to koran będzie twoim nowym