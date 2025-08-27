Ochrona EKOTRADE bardzo agresywna, bo Grupa WB i jej firma RADMOR kradną przestr
Filmuję słynny gdyński obiekt produkujący ciekawe elementy także dla wojska. @WBGROUP_PL jej RADMOR pozwalają sobie jednak na zbyt dużo w przestrzeni publicznej i bezprawnie zakazują ludziom zdjęć, a jej agresywna ochrona EKOTRADE zmyśla, straszy, narusza przestrzeń osobistą i gardzi prawami obywateelemel90
@Latarenko: Piczowate służby po prostu potrzebują podpasek w wersji militarnej. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Można mieć czasami zastrzeżenia do niektórych tekstów audytora ale to jakie czasami wyobrażenie o sobie mają niektóre ciecie z tych odcinków powala. Normalnie strażnik teksasu xd
@FireDash: To szczególnie ostatnio widać, ale wydaje mi się że to kwestia zniecierpliwienia audytora, chłop od lat chodzi i nagrywa, ma wyroki sądów i dalej to wszystko jak krew w piach, mnie już by dawno szlag trafił xD
No i przypominam, że żyjemy w kraju gdzie politycy bawią się planami obronnymi i ujawniają je na potrzeby kampanii wyborczej. O
@An2pl: nie dotyczy instytucji państwowych
Szkoda, że audytor nie pomyślał i na tyły biurowca nie poszedł. Zawsze mógł udawać, że do jakieś firmy idzie. Ech.. Szkoda.