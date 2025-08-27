NASA zaobserwowała obiekt międzygwiezdny przy użyciu Teleskopu Webba.
6. sierpnia NASA zaobserwowała obiekt międzygwiezdny - kometę - wykorzystując spektroskopię bliskiej podczerwieni jednego z instrumentów pomiarowych Teleskopu Webba. Dodatkowo obiekt został zaobserwowany również przez Teleskop Hubbla oraz SPHEREx - notatki naukowe w powiązanych.MajsterZeStoczni
Komentarze (5)
najlepsze
aż żal dusko ściska gdy się pomyśli że on nie popracuje długo bo mu się skończy paliwo do manewrów żeby się utrzymać w punkcie libracyjnym