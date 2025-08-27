ING z karą 18mln zł od UODO
Przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych poprzez kopiowanie (skanowanie) dokumentów tożsamości przez bank musi być poprzedzone analizą celowości, tj. zweryfikowaniem, czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna. Bank tego nie robił i nadmiernie skanował dowody osobiste klientów i potencjalnychHeemeyer
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
-Po co? Przecież macie go już u siebie.
-Takie mamy przepisy.
-Czy ja dobrze zrozumiałem? Mam dać zdjęcie swojego dokumentu tożsamości całkowicie anonimowemu człowiekowi,
Ostatecznie i tak zamknąłem tam konto po tym jak mi apkę zablokowali, bo pobrałem z "nielegalnego źródła".