To jest pikuś. Parę lat temu zadzwonili do mnie z Play z propozycją przedłużenia umowy. Pogadaliśmy, oferta spoko i przechodzimy do formalności. Gadka szmatka, a w pewnym momencie pani do mnie, że kurier przyniesie kwity, a ja mam mu dać skan dowodu osobistego. Najpierw mnie zatkało, a po chwili pytam:

-Po co? Przecież macie go już u siebie.

-Takie mamy przepisy.

-Czy ja dobrze zrozumiałem? Mam dać zdjęcie swojego dokumentu tożsamości całkowicie anonimowemu człowiekowi, Pokaż całość