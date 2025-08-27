Niestety rynek wynajmu powariował. Za klitki 25m ludzie żądają fortuny. Ostatnio szukałem w mieście wojewódzkim to mniej niż 2000 z opłatami nie podchodź. Fajnie tylko że to prawie połowa mojej wypłaty... Rozumiem że mam nic nie jeść? Dopiero jakieś 10-15 km w mieście powiatowym znalazłem za rozsądniejsze kwoty. Ja na szczęście mam auto, ale student co ma zrobić?