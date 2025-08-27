Zarzuty dla kolejnego wychowawcy. 13-latek próbował targnąć się na życie
42-letni Krzysztof S., wychowawca z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju (woj. dolnośląskie), usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej 13-letniego chłopca. To trzeci wychowawca z ośrodka podejrzany o stosowanie przemocy.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (17)
najlepsze
miałem w klasie takie patusiarskie dziecko, uwielbiał gnębić wszystkich słabszych, w końcu na jakiejś zielonej szkole "słabsi" sie zebrali i w nocy mu taką kocówe zrobili że wióry latały
oczywiście wielki chojrak szybko sie zmienił w popierdółke i z płaczem prosił żeby już przestali xD
do dziś pamiętam ten piękny widok i dobre uczucie jakie sie rozlało po moim ciele jak pierwszy gong mu