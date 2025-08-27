Ujawniono listę dotacji z KPO dla kultury
Dotacja 30k zł na "Refleksja nad ekologicznym wymiarem tworzenia oraz rozwój osobisty "Lama1
Komentarze (32)
Mają rozmach sqrwesyny...
"zawsze miałem łeb do interesów"
To mial byc rozwoj Polski a jest totalne upodlenie kazdego pracujacego, ktory jak frajer uczciwie placi podatki.
Przecież to powinno iść na rozwój
Jak "kraść" to z rozmachem. Podatnicy zapłacą.
Groszowe sprawy. ( ͡º ͜ʖ͡º)