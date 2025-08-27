Obraz skradziony przez Nazistów w ogłoszeniu o sprzedaży Argentyńskiego domu
Dom wystawiła na sprzedaż potomkini Nazistowskiego urzędnika który pod koniec wojny uciekł do Brazylii.kaspil
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Dom wystawiła na sprzedaż potomkini Nazistowskiego urzędnika który pod koniec wojny uciekł do Brazylii.kaspil
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (52)
najlepsze
Niemców, Niemców, Niemców!
@trach: nie wszyscy - bo dużo było biernych, ale ta kanalia nakupiła sobie 85 tys. hektarów w południowej Ameryce i sobie żył spokojnie, ja p***, żaden wywiad nic z nim nie zrobił.
@malin90 A czy to jest coś nietypowego dla europejskiego narodu z kolonialną przeszłością? Czym pod tym względem Niemcy różnią się od Anglików czy Francuzów?
@malin90: jak każdy kraj, który nie był podbity/popychadłem?
ale ich boli, aby nazwać ich wprost Niemcami
@dzoker: tak. Taką droga do Albanii wjechał co 2 mercedes.
Teraz niech niemcy grzecznie go wykupują i nam go oddadzą...