Niemcy to w sumie jedni z największych złodziei w historii ludzkości. Ich kapitał narodowy zbudowany został na złodziejstwie, krzywdzie i wyzysku. I oni całe lata mieli czelność nabijać się z nas Polaków i głosić krzywdzące stereotypy, jakoby to my Polacy jesteśmy złodziejami, bo parę fur z Raichu Sebastian zajumał. Szczyt hipokryzji, właściwie jej definicja.