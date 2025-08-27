I bardzo dobrze.

Od tego jest upadłość. W upadłości sprawdza się bardzo precyzyjnie, co dany delikwent ma. Szuka się też tego, co ukrył. Syndyk w tym temacie jest bardzo skuteczny i ma skuteczne narzędzia prawne.

A jak rzeczywiście nic nie ma, to na cholerę taki delikwent ma przez dwadzieścia lat bać się odebrać pisma z poczty?



Prawo upadłościowe poprawnie powinno nazywać się insolwencyjne. Insolwencja jest takim stanem uzdrowienia. Licytuje się gościa z Pokaż całość