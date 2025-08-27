Pensja minimalna również do zajęcia przez komornika. Szykuje się poważna zmiana
Wprowadzenie analogicznie jak w przypadku roszczeń alimentacyjnych możliwości zajęcia co najmniej 20 proc. minimalnej
Najniższa krajowa netto (dla debili "na rękę") to 3510,92 zł po odjęciu 20% zostaje nam 2808,74 zł (nie jest źle, jeśli mieszkasz nadal z mamusią) ale jeśli już chcesz wynająć kawalerkę to średni musisz bulnąć 2000 zł plus opłaty liczę średnio (tel, prąd, gaz, czynsz) 650 zł zostaje nam na egzystencje (bo życiem tego nie można nazwać)
@g-c-m: Co to za bzdury? Ustawa komornicza? Rozróżniasz w ogóle wierzyciela od komornika?
Komornik po jakimś czasie jak stwierdzi bezskuteczności egzekucji to nieraz kończy się na umorzeniu postępowania. Potem oczywiście znowu idzie do wszczęcia i znowu umarza i tak w kółko, ale jedyne skutki takiego postępowania to wyłącznie
1. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1696 W 2021 roku jakiś komornik (jeden komornik) bodajże z Poznania puścił w obieg sejmowy ustawę o nowelizacji niektórych zagadnień. Wśród nich była zmiana wysokości egzekucji.
Obecnie jest najniższa nieruszalna z umowy o pracę oraz środki na koncie 75% najniższej brutto. Projekt ustawy postuluje egzekucje z najniższej do 75% a konto do 50 % minimalnej. Czyli dłużnik traci 50%
Zazwyczaj to ja wyszukiwałem ich majątek (faktyczny lub ten ktorymi w jakis sposob dysponowali), a w odpowiedzi mi komornik powiedział, że mogę wnieść sprawę, ale to i tak nic nie da bo
@xxxx_xxxx: A po co mają się fatygować, jak za niewiele robienie im państwo z dykty i tak gwarantuje stawki minimalne? I na produkcji makulatury zwanej postanowieniami zarabiają lepiej niż mennica na druku banknotów w stosunku do masy przerobionego materiału. (
Od tego jest upadłość. W upadłości sprawdza się bardzo precyzyjnie, co dany delikwent ma. Szuka się też tego, co ukrył. Syndyk w tym temacie jest bardzo skuteczny i ma skuteczne narzędzia prawne.
A jak rzeczywiście nic nie ma, to na cholerę taki delikwent ma przez dwadzieścia lat bać się odebrać pisma z poczty?
Prawo upadłościowe poprawnie powinno nazywać się insolwencyjne. Insolwencja jest takim stanem uzdrowienia. Licytuje się gościa z