Zaginął 11-letni Kuba Zawistowski. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach
Policja z Gliwic prowadzi poszukiwania 11-letniego Kuby Zawistowskiego, który samowolnie opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Chłopiec wyszedł w poniedziałek (25.08.) po południu, a od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Funkcjonariusze proszą o pilne przekazywanie wszelkich informacji.peefnoone
Widocznie warunki w placówce były tragiczne, albo "koledzy" sobie znaleźli cel do znęcania się i nie wytrzymał (obstawiam to drugie).