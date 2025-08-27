Osiem województw. Dyrektorzy mówią o ustawieniu konkursu z KPO
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że przy rozstrzyganiu konkursów na podział środków z KPO doszło do złamania prawa. Ministerstwo Zdrowia powtórnie musi zbadać wnioski szpitali w Myślenicach i MogilnieWirtualnaPolska
Komentarze (21)
Powstał w ramach "kamieni milowych" jeszcze w 2022 roku i już wtedy podniósł się sprzeciw dyrektorów szpitali, którzy widzieli w tym politykę ówczesnego
"nie będą mieli zaufania do władzy"
Kim trzeba być, by jeszcze jakiekolwiek zaufanie mieć, dla tych złodziei i kłamców?
"Szpitale z ośmiu województw otrzymały w konkursie większość pieniędzy, bo na starcie dostawały dodatkowe punkty." - Jak spojrzeć na mapkę, dodatkowe punkty otrzymały wojewódzctwa w których w większości wygrywał PiS, podczas wyborów w 2023 roku.
"Wytyczne konkursu stworzył jeszcze rząd PiS, ale (...)". - Ale zrozumcie, winna jest obecna władza.
A o czym portal WP nie wspomniał?
Do KPO zgłoszono 189 wniosków. Wybrano 83