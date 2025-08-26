Wciskają nam w głowy jakieś dziwaczne rzeczy - europejskość, rentingi, ekologię czy inne wymysły po których ma nam być wstyd. Mamy się czuć źle i mamy dążyć do spełnienia dziwnych wymogów, które nagle sprawia że będziemy częścią wspólnoty, częścią jakiegoś tworu w którym przewodnicząca odbiera kasę od firmy sprzedającej szczepionki (jej telefonu giną, nikt nic nie wie) ale ty obywatelu musisz sobie coś zaaplikować bo to będzie stanowiło, czy jesteś elita czy Pokaż całość