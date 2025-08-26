To historyczny rekord. Tak płytkiej Wisły jeszcze nie było
We wtorek, 26 sierpnia, zanotowano najniższy w historii pomiarów stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą. Wyniósł on zaledwie 8 cm. To o 2 centymetry mniej niż w sobotę 23 sierpnia. Czy Wisła całkowicie wyschnie, podobnie jak niektóre mniejsze rzeki w Polsce?o__0
49
Komentarze (49)
@milo1000: nawet lepiej. Bredzili, że Niemcy blokują przystosowanie Odry do spławu, żeby nie robić konkurencji Renowi xDDDDDD
Myślicie, że da się go oczyścić w stu procentach... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Setki lat robiono z rzek rynny spustowe to się nie ma co dziwić, że woda spłynęła drenując cały kraj
Świecka grupa społeczna, a podejście takie samo jak u fanatyków religijnych. Zamiast badać i adresować rzeczywiste przyczyny problemu, uskuteczniacie gusła. Oni się modlą o deszcz, wy podatkujecie CO2. Skuteczność tu i tu taka sama. Byleby tylko tępej gawiedzi móc powiedzieć, że przecież coś robimy.
@fervi: Znaczy się, że już czas kupować wielbłądy zamiast bitkojnów? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)