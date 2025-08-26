Miesiac temu lecialem Ryanair i w ostatnim rzedzie przy oknie gosc na poltorej fotela. Kobieta obok wtulona w chlopaka bo pol fotela zajete. Dodatkowo gosc z nadwaga (okolo 20lat mial) chyba lekko opozniony bo co chwile klaskal i sie smial jak zobaczyl cos za oknem a rodzice (tak przynajmniej wygladalo)siedzieli po przeciwnej stronie 2 rzedy dalej. Samolot pelny wiec pewnie nawet gdyby dziewczyna poprosila to by jej nie przesadzili.