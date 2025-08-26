Ale to oczywiście nie będzie miało żadnego wpływu na przyszłe wyniki kopalni ¯\(ツ)/¯



"W latach 2025 – 2030 średnioroczna produkcja węgla ma wynieść 8,2 mln ton, a od 2031 do 2035 roku 6,6 mln ton. Skumulowany wynik EBITDA do 2035 roku ma sięgnąć 8,2 mld zł, a wskaźnik marży EBITDA średnio 26 procent (2025-2030) i 28,7 procent (2031-2035).



Związkowcy są zaniepokojeni planowanym spadkiem wydobycia, zamiast jego wzrostu w związku z dochodowością kopalni. Pokaż całość