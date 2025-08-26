Bogdanka ma wyniki i pewny byt. Przynajmniej na razie
Kopalnia Bogdanka osiąga doskonałe wyniki, bez dotacji. Jednak projekty ograniczenia wydobycia i polityka rządu, budzą wątpliwości co do dalszego jej bytu.Bzencyscykiewicz
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Kopalnia Bogdanka osiąga doskonałe wyniki, bez dotacji. Jednak projekty ograniczenia wydobycia i polityka rządu, budzą wątpliwości co do dalszego jej bytu.Bzencyscykiewicz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (12)
najlepsze
"W latach 2025 – 2030 średnioroczna produkcja węgla ma wynieść 8,2 mln ton, a od 2031 do 2035 roku 6,6 mln ton. Skumulowany wynik EBITDA do 2035 roku ma sięgnąć 8,2 mld zł, a wskaźnik marży EBITDA średnio 26 procent (2025-2030) i 28,7 procent (2031-2035).
Związkowcy są zaniepokojeni planowanym spadkiem wydobycia, zamiast jego wzrostu w związku z dochodowością kopalni.
@czarnykocur123: Srak to. Proszę cytat że nikt nie chce węgla z Bogdanki.
Czekam.