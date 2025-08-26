Pijany polityk PiS spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia.
Polityk PiS z pomorskiego powiatu lęborskiego Marcin Brodalski miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi i w takim stanie prowadził samochód. Nie powinno być żadnej taryfy ulgowej dla takich osób. To jest potencjalny morderca na drodze. Wstyd, że ktoś taki jest w naszej partii.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
Jak powiesz takiemu, że religia nakazuje umiarkowanie w piciu to jeszcze rzuci się na ciebie z pięściami
Komentarz usunięty przez autora