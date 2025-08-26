UE publikuje artykuł o StopKillingGames jako wzorowej inicjatywie obywatelskiej
"W jaki sposób europejska inicjatywa obywatelska Stop Destroying Videogames stała się popularna i czego można się z niej nauczyć." "Oto, w jaki sposób organizatorzy zmobilizowali pomoc twórców treści do gier i armii wolontariuszy na platformie mediów społecznościowych Discord."planarize
Komentarze (35)
najlepsze
1. Zakazać prawnie w UE mechaniki lootboxów (w tym ukrytych mechanik "omijających") - dlaczego niektóre kraje UE mogły to wprowadzić a w Polsce lipa?
2. Normalizacji rynków gier w perspektywie fiskalnej dla dystrybucji cyfrowej- dlaczego w Polsce są najdroższe gry na steam i nie tylko? Koszty dystrybucji cyfrowej między krajami UE są żadne.
3. Wymusić prawne rozwiązania, gdzie gracze mogą żądać zwrotu pieniędzy w większej
1. Tak, lootboxy zmienić w zależności od gry w jakieś daily questy, tak jak w World of warcraft (tak wiem można kupić skiny czy mounty za $, ale to garstka w porównaniu z tym co się zdobywa w grze)
2. Dostosować ceny gier do zarobków w danym kraju. 60€ dla Niemca to nie to samo co 250zl dla Polaka
3. No tutaj to bym sie kłócił, bo komuś się
Teraz trzeba odpalić inicjatywę przeciwko "opłatom reprograficznym" i w celu zaostrzenia penalizacji piractwa.
@SCAInet: XD