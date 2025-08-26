Portal DOM przyjęty. Poznamy tylko średnie ceny transakcyjne z sąsiedztwa
Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął ustawę o Portalu DOM. Eksperci zwracali uwagę, że ceny transakcyjne udostępnić można po wielokroć taniej dzięki już istniejącemu Rejestrowi Cen Nieruchomości.ossprime
i ta aplikacja będzie wyglądać ładnie, będzie prosta w obsłudze, nie żaden toporny gniot. takie Google
Typowy seba po zawodówce budujący swój dom po pracy, buduje go lepszych materiałów i montuje więcej instalacji niż na dosłownie każdej inwestycji od dewelopera jaką widziałem.
No chyba, że mówimy o jakimś domu za 10 baniek, to wtedy jest premium. Ale każdy blok, szeregówka, bliźniak, czworak, czy dom wolnostojący za normalne pieniądze od dewelopera to bieda.
Pieprzonej
No i właśnie tu był problem tego rozwiązania.
Teraz się rozpisze przetarg na opracowanie warunków technicznych.
Potem drugi na realizację.