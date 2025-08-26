Niemiecki sąd: Apple Watch nie jest neutralny klimatycznie. Firma kłamała
Apple nie może już reklamować w Niemczech swojego zegarka Apple Watch jako produktu neutralnego klimatycznie tak zdecydował we wtorek sąd we Frankfurcie. Amerykański gigant wprowadzał konsumentów w błąd.Konrad13
Komentarze (14)
najlepsze
Prawda... aaaaa zapomniałem, że to nie USA...
Weź rozbuduj jakoś swoją myśl, w ciągu logicznym szczególnie, bo to co napisałeś nie ma żadnego sensu.
Europejski sąd powiedział że amerykańska spółka wali ściemę i uprawia greenwashing, a ty odwracasz kota ogonem i wypisujesz jakieś p------y.