Amstaff zagryzł maltańczyka w centrum Poznania. "Nasz ból jest nie do zniesienia
Do zdarzenia doszło w środę w rejonie Starego Browaru.Pendunate
Ludzie, którzy kupują psa rasy niebezpiecznej robią to z pelna swiadomoscia, chcąc w ten sposób pokazać wszystkim dookoła jaka to maja silna psychike i potrafią okiełznać niebezpieczne zwierzę.
https://www.facebook.com/epoznan/posts/pfbid02uJAZajgRbuzGH6tBTgAwUc7bUfAJYYf6NHN4eRogN1FpTULHRnfcG9fo9ec1JUKol?comment_id=1505541404148735
@borek120984: bo prędzej by się zacharczał na śmierć. Te psy i ludzie co je kupują, to taka sama patologia.