Ja ogólnie nie czaję hype'u na rasy typu amstaff, jakiś bulterier etc. Przecież te psy są obiektywnie szpetne xD. To jakaś kompensacja? Nie wiem, przedłużenie męskości? Chociaż z drugiej strony dużo Karyn i Jessic też się decyduje na kupno tego typu ras.