W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
5065
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
3073
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
2907
Niemiecka firma 256mln przychodu strata 5mln!
2820
Medicover blokuje terminy abonamentowcom dostępne tylko za 350 zł w Medistore
2635

