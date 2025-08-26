Kupiłeś film, to nie znaczy, że jesteś jego właścicielem.
W sądzie w Waszyngtonie złożono propozycję pozwu zbiorowego przeciwko firmie Amazon. Zarzucono Prime Video wprowadzanie konsumentów w błąd. Kupując film na Prime Video, w rzeczywistości otrzymujemy licencję na oglądanie, która może w każdej chwili wygasnąć.deap
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
@8kiwi: Mam już w domu dwie sieci: jedną "z internetem" - a drugą dosłownie "bez". Przy czym wiem, że można postawić inteligenty firewall/bramkę tylko jakoś czasu nie mam, więcej przyjemności sprawia mi shitpostowanie na Wykopie.
I podobne idiotyzmy teraz przyłapują producenci samochodów - licencja na użytkowanie, zapłać ekstra, a dostaniesz dodatkową funkcję, a najlepiej płać co roku subskrypcję, dokładnie jak w świecie kodingu xd
Aż dziw, że taki dentysta nie pobiera licencji na użytkowanie plomby do czasu, aż nie wypadnie i trzeba nową założyć.
Nowe biodro u ortopedy? Kup licencję z
I te z gówna też.
W zależności ile przeżyjesz.
To powiedziałem ja. Radysh.
"ARRRRRRRRRRRRRRR..................." :-D
@Kajtosz: podaj jedną :)
działają, jedynie nie wszystkie funkcje mają bez aplikacji, co w tym wypadku nie ma sensu, ale skoro mówimy o skrajnościach to nie naginajmy faktów do skrajności
wolny rynek reguluje ( ͡º ͜ʖ͡º)
@mareksa666: Jeżeli "wszyscy to mają" to nie za bardzo jak masz iść do kogoś innego.