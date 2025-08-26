Cały świat software i pokrewnych to jeden wielki scam, w którym nie kupujesz produktu, a "licencję" na użytkowanie xd



I podobne idiotyzmy teraz przyłapują producenci samochodów - licencja na użytkowanie, zapłać ekstra, a dostaniesz dodatkową funkcję, a najlepiej płać co roku subskrypcję, dokładnie jak w świecie kodingu xd



Aż dziw, że taki dentysta nie pobiera licencji na użytkowanie plomby do czasu, aż nie wypadnie i trzeba nową założyć.

Nowe biodro u ortopedy? Kup licencję z Pokaż całość