W tym Polska nie ma sobie równych. Zdominowaliśmy Unię
Co trzecie europejskie jabłko jest produkowane u nas. Na świecie ustępujemy tylko trzem krajommichal-fitz
najlepsze
Lidl 7 pln/kg
jabłka droższe od pomidorów.
A na eksport do Egiptu sprzedają po 0,50 PLN/kg i mówią ze produkcja sie nie opłaca...
Chłop co historie z lat 90. W 2025 roku opowiada.
Czego już te rusofile nie wymyślały😂