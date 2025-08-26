Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Mamy nagranie
O włos od tragedii na stacji metra w Warszawie. Kiedy wjeżdżał na nią pociąg, jeden z mężczyzn stojących na zatłoczonym peronie usiłował wepchnąć kobietę pod jego koła. Na szczęście udało jej się zatrzymać na krańcu peronu. Wszystko zarejestrowały kamery. Mamy nagranie. Sprawca uciekł, ale jest jużStopa_Szopa
Komentarze (94)
@rychu111: Tyle samo grozi emerytce z Torunia, która napisała na fecebooku do Owsiaka "Giń człeku"
xD
Ciekawe czy gdy próbował wepchnąć polityka to też usłyszałby taki sam zarzut.
Próba morderstwa DO trzech lat XDDD j---ć ten żenujący kraj z dykty
@sdghsd-dfhdfh: Właśnie. Niedoszła "ofiara" pewnie brutalnie moggowała napastnika. Ciekawe jaki ma nick na Wykopie
Za próbę morderstwa jakieś śmieszne zarzuty. Prokuratura jak zwykle się popisała.
Jak następnym razem mu się uda, to kto weźmie za to odpowiedzialność?!?!
Problem istnieje i się nasila a politycy ciągną tylko kiszkę państwową i nie robią nic.
@Hubbabubbastyle: No proste. Zobacz sobie jak wyglądają domy w RPA a jak w Polsce ¯\(ツ)/¯