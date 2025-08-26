ja tylko dodam od siebie że takie rzeczy miały miejsce już znacznie wcześniej, nawet w większych częstotliwościach kiedyś, ale NIKT się tym nie interesował, teraz nagle media podłapują temat bo ludzie lubią temat "amstaf pogryzł", również już modne się robi "pies pogryzł"... czekam na "chomik zaatakował rodzinę z dzieckiem"