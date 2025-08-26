Bronił kobiet. Syryjczyk dźgnął go nożem. Brutalne sceny w Niemczech
John Rudat, amerykański turysta, stanął w obronie zaatakowanych przez dwóch Syryjczyków kobiet. Mężczyzna został ranionySopel74
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
John Rudat, amerykański turysta, stanął w obronie zaatakowanych przez dwóch Syryjczyków kobiet. Mężczyzna został ranionySopel74
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (35)
najlepsze
Donbrz eż eUS Anie maj aproblemu z brytalną przestępczością.
Na tej samej stronie link do arykułu:
https://kryminalne.o2.pl/informacje/uciekla-przed-wojna-do-usa-zabil-ja-bezdomny-kryminaista-7193328573606656a
Ale dobrze że John Rudat wyjaśnił co jest problemem:
"Problemem nie była
Generalnie ten ziomek po tym ataku powinien powiedzieć: Uffff, dobrze, że akurat przebywałem w Niemczech w tym czasie bo kto wie czy jakbym przebywał w USA to czy w ogóle bym przeżył.