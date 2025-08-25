Pomylili człowieka z dzikiem: jakie kary dostali?
Myśliwy został skazany na rok więzienia w zawieszeniu oraz zobowiązany do zapłaty 10 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego.corridore-corridore
Komentarze (76)
To nie przyrumieniając znacznie mniej niż opłata za odstrzał grubszej zwierzyny...
Wychodzi lepiej,
@KacperGranatowy55: nie każdy milioner ma 10 milionów, żeby zapłacić rodzinie zastrzelonego
Potrzebne jest zdjęcie żony, żeby prawidłowo ocenić sytuację.
I trzeba sprawdzić, czy nie planowali rozwodu.
Ale sądy to wy zostawcie w spokoju. One muszo być wolne. Muszo