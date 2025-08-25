Z tą ROŚLINĄ mamy POWAŻNY problem!
Nawłoć to bardzo inwazyjna roślina, która ogranicza wzrost naszej rodzimej bioróżnorodności. Z tą rośliną naprawdę mamy poważny problem!DeXteR25
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Nawłoć to bardzo inwazyjna roślina, która ogranicza wzrost naszej rodzimej bioróżnorodności. Z tą rośliną naprawdę mamy poważny problem!DeXteR25
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
Echo niesie RKS!!
@Ilahinefes: co masz do rdestu (ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง
jest tego sporo i coraz większy problem
no tak niekoniecznie, bo nawłoć dominuje całe łąki a kwitnie tylko przez miesiąc, z czego te pszczoły mają żyć przez resztę lata/wiosny?
@Czolgowy_tank:
no tylko zapominasz o paru rzeczach:
- nawłoć która kwitnie w sierpniu nie wypiera roślin w sierpniu tylko także te co kwitną na wiosnę jak pszczoły potrzebują najbardziej szamy
- lipa o ile kojarzę kwitnie czerwiec-lipiec, jak większość roślin miododajnych, a więc jak i tak w okresie jak pszczoły mają
Dwa miesiące temu wykarczowałem to do zera. Wystarczyło kilka deszczowych dni w lipcu i znów obrodziło. Nie znam innej tak szybko rosnącej rośliny.