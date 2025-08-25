Właśnie zrobiłem sobie przerwę w pracach ogrodowych polegających na usuwaniu jakiegoś zielska, wchodzę na wykop i znów widzę to dziadostwo. Przynajmniej teraz już wiem, jak to się nazywa. I już wiem, żeby nie wrzucać tego na kompost, tylko palić.

Dwa miesiące temu wykarczowałem to do zera. Wystarczyło kilka deszczowych dni w lipcu i znów obrodziło. Nie znam innej tak szybko rosnącej rośliny.