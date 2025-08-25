Eksperymentalny lek odwraca objawy autyzmu
Naukowcy ze Stanford Medicine odkryli, że nadaktywność w określonym obszarze mózgu może odpowiadać za wiele zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Co istotne, udało im się zredukować te objawy dzięki zastosowaniu leków w tym jednego, który jest już testowany w terapii padacSpike-83
Komentarze (55)
Jak myślicie kiedy wynajdą lek na homoseksualizm?
jestem ciekawy aktualnej linii partii w temacie "leczenia" homoseksualizmu :P
@martw: wymyśliła już dawno temu, pary homo mają mniejsze szanse na potomstwo ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
@noHuman: Damian, ku*wa Twoja mać obiecałem Twojej matce, że wyleczę Cię z homoseksualizmu! A Radosław Rumian słowa dotrzymuje. Będziemy chodzić na mecze, rozbijać się po burdelach i jeść kebaby do czasu aż Twoja d--a zacznie służyć wyłącznie do srania!
większa wrażliwość na otoczenie
myślenie obrazami, nie słowami (w czasie 1 sekundy osoba myśląca werbalnie może mieć od dwóch do pięciu myśli w postaci pojedynczych słów, natomiast osoba myśląca niewerbalnie 32 obrazy myślowe)
świetna
Perplexity:
Tak, artykuł oparty na science.org jest rzetelny i prawidłowo przedstawia najważniejsze wnioski z badania.
## Potwierdzenie wiarygodności
- Artykuł streszcza wyniki publikacji z czasopisma Science Advances bazując na oryginalnych danych eksperymentalnych i informacjach od zespołu naukowego Stanford.
- Opis mechanizmu nadaktywności j---a siatkowatego wzgórza oraz umożliwienia odwrócenia objawów autyzmu za pomocą leku Z944 oraz neuromodulacji DREADD jest zgodny z treścią materiału naukowego.
@Mimimimimimimimimimimi: polecasz to? Jak wypada z gpt?
@Wloczykij2: Pod spodem woła gpt czy inny model (co sobie wybierzesz). Perplexity (chyba) nie ma swojego modelu i sa tylko wrapperami z dodatkowymi bajerami i instrukcjami
@drywall33: na bank coś u kogoś powoduje. Pytanie czy będzie miał potencjał do politycznego spinu jak szczepionki? Jeżeli tak to ruskie kur#y zaraz rzucą setki publikacji, że powoduje raka, choroby serca, bezpłodność, itd. Temat może być grzany, zwłaszcza że dotyczy autyzmu "wywoływanego" przez szczepionki ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°)