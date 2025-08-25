Nietypowa "prohibicja" w Niemczech. Chipsy zakazane po 20:00
Władze Monachium na południu Niemiec wprowadziły zakaz sprzedaży chipsów po godz. 20. w kioskach w dzielnicy uniwersyteckiej - informuje dziennik "Muenchner Merkur". Według urzędników miejskich decyzja ta ma m.in. ograniczyć zaśmiecanie przestrzeni publicznej.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
swoją drogą skoro są partie robotnicze to czemu nie mogą być partie studenckie?
SOR-y mają mniej pracy, policja ma mniej interwencji (czyli wiele rodzin śpi spokojniej), a ludzie w okolicach nocnych mają więcej ciszy.
Dodatkowo 99% kupujących alko w nocnych i tak są pod wpływem, więc biorą, żeby się dobić. Tu wystarczyłoby egzekwowanie prawa - zakaz sprzedaży nietrzeźwym, ale powiedz takiemu, że mu nie sprzedasz.
Wodę w kranach też im będą zakręcać po 22.00, bo zbyt wielu szcza w przestrzeni publicznej.