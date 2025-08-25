No cóż, można narzekać, że płacą tak samo biednie jak każdy inny, ale i tak będę chętnie tam kupował dopóki to będzie polska firma. Niestety praktycznie zawsze schemat jest ten sam i to nie jest tak, że nagle jakieś zło korpo robi przejęcie. Po prostu może po jakimś czasie właścicielowi się znudzi albo znudzi się jego dzieciom i będą może chciały zainwestować w coś innego i olać zajmowanie się firmą.