Jak dla mnie to w ogóle tworzenie tych całych trybów uproszczonych, trybów specjalnych, trybów warunkowych to jest jakiś śmiech na sali. Tworzy się w ten sposób drugi obieg, obok oficjalnie funkcjonującego systemu, który służy nawet nie Polakom, tylko cudzoziemcom. Jakim prawem lekarzowi z zagranicy stawia się mniej wymagające warunki niż rodzimemu lekarzowi? Jesteśmy dyskryminowani we własnym kraju i to jest chore. Czas z tym skończyć. Jedne zasady dla wszystkich.