Weto prezydenta dotyczy też lekarzy z Ukrainy
Wetując dziś nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował też o losach wielu ukraińskich lekarzy i dentystów. Nowelizacja przewidywała między innymi utrzymanie tak zwanego uproszczonego trybu wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, czemu sprzeciwiała sięty_O
Teraz żeby zdobyć prawo leczenia w Polsce muszą jak wszyscy zgodnie z europejskimi standardami nostryfikować dyplom i znać język Polski.
znamy znamy xDD
@tomekruslan: I dlatego że mamy kolejki to należy dopuścić do zawodu ludzi, którzy przez trzy lata nie byli w stanie zdobyć nostryfikacji dyplomu w Polsce, więc nawet nie ma pewności, że tymi lekarzami rzeczywiście są?
@tomekruslan: Czyli mieli kilka lat na zdanie tych egzaminów i zdobycie prawa wykonywaniu zawodu w Polsce. Termin obowiązywania specjalnych zasad był znany od lat.
To może od razu należy zrezygnować z egzaminów i niech lekarzem zostanie każdy kto
@kombajnbizon: yet