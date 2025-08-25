Nie można użyć zmywarki bez podłączenia do WiFi
Coraz głupsze pomysły na usprawnienie naszego życia.Neocaridina
@agentmb: może nie wpadłeś na to, że mowa o powiadomienie o skończeniu i możliwość sprawdzenia ile do końca programu BEZ podchodzenia do pralki. Ja z tego też korzystam, bo pralkę mam w piwnicy i bardzo to sobie chwalę.
- Wymagane do działania jest Konto Google...
Boże, takie suche, że wody muszę się napić.
W lutym kupowałem sprzęt w tym zmywarkę boscha i z tego co pamiętam 2 dni używałem jej bez podłączania do wifi i działała normalnie.
Po podłączeniu do aplikacji zwiększyła się jej funkcjonalność
Coś tutaj ktoś nie do końca pisze w opisie prawdę
Dodam, że te przyciski zawsze mrugają, trzeba po wybraniu programu wcisnąć start
Wszystko będzie podłączone do internetu, aby mogło się ze sobą komunikować, przekazywać informacje, a także, w czasie rzeczywistym, być może, podejmować decyzje.
Wyobraźcie sobie sytuację, w której macie np. miażdżycę i zbyt wysoki cholesterol. Nie wolno wam jeść nic tłustego. Idziecie do sklepu i patrzycie, a tam zajebista golonka. Ślinka pociekła, no nie przejdziesz obok. Bierzesz, wrzucasz do wózka. Robisz 3 kroki i dostajesz telefon od żony, która Ciebie opieprza, że wsadziłeś
@bregath: https://mamstartup.pl/inteligentna-toaleta-przeanalizuje-mocz-i-stolec-w-ten-sposob-oceni-stan-zdrowia-uzytkownika/
Podłączenie takiego sedesu do globalnej sieci to już pikuś. Zresztą pierwsze modele już pokazali bodajże Japończycy na jakichś targach.
To oczywiście też głupie i nie wiem jakie miałoby być uzasadnienie, ale chyba mu się coś pomyliło bo mam zmywarkę Bosch z tą aplikacją i wszystko działa też bez wifi. W zasadzie to jedyne co
Wszystkich zmywarek na ich stronie jest 119, 103 z nich to są urządzenia smart z Home Connect2, z aplikacją.
Zmywarek do pełnej zabudowy 60cm jest 41, tylko 7 jest bez aplikacji, same podstawowe modele.
Modele bez aplikacji są w klasie efektywności energetycznej tylko E, a jak masz aplikację to już masz pełen zakres od A do F
