Informacja nieprawdziwa. Tytuł sugeruje, że nie można użyć zmywarki bez wifi, a już w pierwszej minucie filmu gość mówi, że bez aplikacji i połączenia zmywarki z Home Connect nie można skorzystać z trybu eco i opóźnionego startu.

To oczywiście też głupie i nie wiem jakie miałoby być uzasadnienie, ale chyba mu się coś pomyliło bo mam zmywarkę Bosch z tą aplikacją i wszystko działa też bez wifi. W zasadzie to jedyne co Pokaż całość