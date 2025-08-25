W Chorzowie obywatele zatrzymali nożownika. Przypadkowa ofiara zmarła
W Chorzowie 47-letni mężczyzna zaatakował nożem przypadkowego przechodnia, który zginął na miejscu. Sprawcę obezwładnili inni ludzie na ulicy i przekazali go policji.brakloginuf
Co robił?
reszta tak naprawdę tylko przeszkadzała
jeszcze ten drugi młody chłopak mądrze zrobił, że nóż odrzucił, ale jeden chłop odwalił całą robotę, janusze z brzuchami dopiero mu pomogli jak napastnik już nie miał noża i był obezwładniony
@Milegodniawszystkim: Mmmmmm. Ranienie nożem tak bardzo fajne. Aż dziw że się do typa nie utworzyła kolejka.
Ukrainiec regularnie znęcał się nad chorym psychicznie, i chory psychicznie nie wytrzymał. Widziałem screeny z facebooka gdzie ludzie pisali że ten chory psychicznie był nazywany "maskotką". Więc pewnie nie tylko ten Ukrainiec go dręczył.