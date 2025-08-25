Górale chcą opłacać drugą godzinę religii z budżetu gminy
Samorządowcy z Zakopanego i Czarnego Dunajca włączają się w ogólnopolską dyskusję na temat drugiej godziny religii w szkołach. Ciekawe, że nie np. drugą lekcję matematyki... Gwóźdź w mózgu? xDenron
Komentarze (48)
@MarekAnatol: Ale już policzyć te kilkadziesiąt płci dzieci nie będą umiały... Bo matematyki za mało...
I lokal poza terenem szkoły.
Od budżetu gminy wara.
oni tam nie mają problemów z liczeniem
( ͡° ͜ʖ ͡°)
z liczeniem to oni sobie doskonale radzą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jakoś z innych przedmiotów się da.